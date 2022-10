Zhang: «Non sto parlando con nessun investitore e l’Inter non è in vendita»

A Sky: «Skriniar è un giocatore incredibile, sa quanto ci tengo che rimanga, sono fiducioso che in futuro riusciremo a trattenerlo»

Al termine della partita di Champions League vinta dall’Inter contro il Viktoria Plzen, ai microfoni di Sky Sport ha parlato il presidente del club nerazzurro, Steven Zhang. L’Inter è agli ottavi di finale.

“Il nostro allenatore e i giocatori si stanno allenando duramente e stanno facendo bene. Il lavoro degli ultimi anni, non solo questo, è stato fatto per il meglio del club e abbiamo visto il miglioramento”.

Quanto è stato importante Inzaghi?

“L’allenatore dà un tocco, è molto resiliente ed in grado di superare le difficoltà. Abbiamo visto le qualità sue e della squadra per passare questo girone così difficile”.

Aumentano le chance di rinnovare Skriniar? Zhang:

“Ogni anno tutti vedono che cerchiamo di migliorare la rosa, anche quest’estate abbiamo fatto del nostro meglio per renderla più competitiva. Skriniar è un giocatore incredibile e sa quanto ci tengo al fatto che lui rimanga, sono fiducioso che in futuro riusciremo a trattenerlo”.

Può chiarire la situazione del club? È in vendita?

“Negli ultimi anni la società è sempre stata dentro certe speculazioni, in questo mercato ci sono tanti voci. Ci concentriamo su noi stessi, non sto parlando con nessun investitore e il club non è in vendita. Siamo concentrati sulle vittorie, questo risultato è la prova del lavoro fatto tutti insieme e nessuno, sei anni fa, poteva immaginarselo. Noi e i tifosi desideriamo il meglio dell’Inter, vorremmo sempre migliorare. Ogni anno abbiamo fatto sempre qualcosa di più, non ci accontentiamo noi e oggi abbiamo dimostrato a tutti quanti che siamo una squadra vincente in campo ma anche fuori”.

A chi dedica la vittoria?

“Ai tifosi, se lo meritano. Ci sostengono, a volte criticano, ma vogliono il bene del club. E poi a chi sta attorno a me e lavora, così come la mia famiglia che mi sostiene. Per me è una ricompensa, rimarrà sempre nei nostri cuori”.