Voleva far esplodere un drone sul Camp Nou: condannato a tre anni per terrorismo

Doveva fare una strage durante il Clasico. Lo Stato Islamico lo aveva “arruolato” sui social: aveva smesso di bere e si era dato alla preghiera

Lo Stato Islamico lo aveva convinto a far esplodere un drone sul Camp Nou durante Barcellona e Real Madrid. Lo hanno beccato in tempo. E l’Alta Corte Nazionale spagnola, non potendo provare l’atto terroristico in sé, lo ha condannato a tre anni di carcere per autoformazione e autoindottrinamento. Yassin Amrani, questo il nome dell’uomo, ha raggiunto un accordo d’intesa con la Procura, e si è dichiarato colpevole.

Per la Procura, l’imputato è passato dalla pubblicazione sui suoi profili di contenuti dagli organi di diffusione della propaganda del DAESH alla sua adesione ai postulati dell’organizzazione terroristica e alla sua piena integrazione in essa. “L’imputato, nel corso di un processo in rapida evoluzione, e legato al confinamento della pandemia di Covid-19, è diventato membro del DAESH, organizzazione a cui ha giurato fedeltà e di obbedire a tutto ciò che comanda”.

È stato nel marzo 2020 che Yassin Amrani ha cambiato comportamento ed è diventato “una persona autoritaria e intransigente”. “Ha interrotto il consumo di alcol e altre sostanze e si è dedicato alla preghiera. Queste circostanze della sua vita privata sono trascese nell’attività pubblica che si riflette, principalmente, nel suo profilo Facebook “, afferma il pubblico ministero.

Questo processo è stato notato da un membro dello Stato Islamico che, dopo averlo contattato tramite sul social network, gli ha ordinato di scaricare Telegram, comunemente utilizzata dall’organizzazione terroristica. Su Telegram, e come “riscatto dalla sua vita passata di consumo di alcol e lontano dalla religione”, il membro del DAESH gli ha offerto “un posto in paradiso” se avesse commesso un attacco con cui avrebbe purificato la sua vita.

L’attacco consisteva, secondo la Procura, nell’utilizzo di un drone con una carica esplosiva. Il dispositivo doveva sollevarsi sopra il Camp Nou durante “El Clásico” tra Barcellona e Real Madrid e, una volta all’interno, sarebbe stato fatto esplodere.

Dopo aver cancellato il suo profilo Facebook, Amrani ha iniziato un “periodo di assimilazione della conoscenza della dottrina” del Daesh, venendo a sua volta contattato “da persone della suddetta organizzazione per addestrarlo tecnicamente alla gestione dei droni”.

Il Pubblico Ministero ritiene che “il progetto criminale più probabile” in relazione alle circostanze personali dell’imputato fosse quello di “uscire in strada armato di coltello” e aggredire le persone che incontrava.