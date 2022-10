Pioli: «Meritavamo qualche punto in più, ad esempio contro il Napoli»

Come mai tutti questi infortuni?

“Sono situazioni che possono capitare, ma ho a disposizione un gruppo forte con i recuperi di Kjaer e De Ketelaere”.

Cosa non ha funzionato a Verona?

“A Verona non siamo stati squadra compatta, non c’entra la condizione fisica: eravamo 5 dietro e 5 avanti e davamo la sensazione di essere meno performanti”.

Nelle chiamate con Berlusconi di cosa parlate?

“Non mi ha chiamato questa settimana (sorride, ndr). In passato mi ha chiamato, si chiamava di calcio in generale e poi anche di questioni tattiche come l’inizio dell’azione dal basso”.

Tatarusanu quanto è forte caratterialmente? Le critiche lo stanno toccando?

“Non è scontato che non riposi anche lui, 7 partite sono tante anche per un portiere. È un giocatore esperto, maturo e rispettato e darà il suo apporto sia in fase offensiva che difensiva”.

Come stanno Giroud e Origi?

“Sono due attaccanti completi. Divock è fisico e tecnico. La scelta di domani dipenderà dalle loro condizioni e dal tipo di partita che vogliamo fare”.

Domani rientra CDK?

“E’ un giocatore offensivo, può giocare in mezzo al campo, sul centro destra o sul centro sinistra: sarà utilizzato in queste posizioni”.