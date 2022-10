FourFourTwo: Spalletti 27esimo miglior allenatore al mondo, Pioli quinto

Sul podio Guardiola, Ancelotti e Klopp. Gasperini è 23esimo, Mourinho 35esimo, Inzaghi 40esimo. Ultimo tra gli italiani Sarri, 49esimo. Allegri non c’è

FourFourTwo stila la classifica dei 50 migliori allenatori del mondo. I parametri presi in considerazione sono la capacità di ciascun tecnico inserito in lista e i risultati della sua squadra negli ultimi 12 mesi, considerate le risorse a disposizione. Al primo posto, indicato dunque come miglior tecnico del mondo, c’è Pep Guardiola, seguito da Carlo Ancelotti e Jurgen Klopp. Quarto Antonio Conte, a cui segue il primo allenatore di una squadra italiana presente in elenco: Stefano Pioli, quinto. Gli altri tecnici di Serie A inseriti in lista sono Spalletti (27esimo), Gasperini, Mourinho, Juric, Inzaghi, Italiano e Sarri. Ultimo Southgate, ct dell’Inghilterra. Penultimo, Maurizio Sarri, tecnico della Lazio. A proposito di Sarri, FourFourTwo scrive:

“è quasi diventato una parodia di se stesso negli ultimi giorni alla Juventus. Amato per quello che ha ottenuto al Napoli e all’Empoli, è stato diffamato a Torino e al Chelsea”. “Il Sarriball può risorgere? Forse era il più elegante del calcio quando vinceva”.

Al 46esimo posto c’è Vincenzo Italiano, “uno dei migliori allenatori emergenti della sua nazione”. Mentre al 40esimo si piazza il tecnico dell’Inter, Simone Inzaghi. Più in alto, al 36esimo posto, Juric.

L’allenatore della Roma, José Mourinho, è 35esimo.

“Lui è per sempre, è eterno”. “Un genio oltre lo spazio e il tempo”, “ha superato i cliché”. “Senza di lui il calcio è un guscio”. E ancora: “Tutto ciò di cui ha bisogno è un attaccante feroce, una piccola organizzazione alle spalle e una mentalità da assedio nello spogliatoio – e lo Special One ti porterà un trofeo, qualsiasi trofeo, anche se sembra un vaso. Anche se non gli piace nessuno con cui lavora”.

Eccoci al 27esimo posto, occupato dall’allenatore del Napoli, Luciano Spalletti.

“Il Napoli è in fiamme, una delle squadre in forma d’Europa che sconfigge giganti in Champions League e guida la maratona Scudetto con un marchio di calcio mozzafiato. Giocano ferocemente, rapidamente”. “I tifosi neutrali fanno tutti il tifo per lui, affinché riesca a vincere il suo primo titolo in Serie A”.

L’allenatore dell’Atalanta, Gian Piero Gasperini, è al 23esimo posto.

“Quando un club deve giocare in un campo neutro in Europa perché il suo stadio non è all’altezza, di solito è un segno sicuro che l’allenatore sta facendo miracoli. Gian Piero Gasperini dell’Atalanta, con le sue citazioni motivazionali sul muro e la passione per i giocatori laboriosi, è stato il più grande realizzatore di gioco degli ultimi anni”.

C’è spazio anche per il commissario tecnico della Nazionale, Roberto Mancini. In questa speciale classifica occupa il 18esimo posto.

La vera sorpresa è Stefano Pioli, giudicato nientedimeno che 5° tecnico migliore al mondo.

“Quello che Pioli è riuscito a realizzare è il meglio che qualcuno ha fatto con i rossoneri per un bel po’ di tempo”. “Ha trasformato Rafael Leao, Theo Hernandez, Mike Maignan, Pierre Kalulu e Fikayo Tomori in giocatori di una squadra vincitrice del titolo”.

Tra gli italiani, spicca un’assenza: Allegri. Non figura in elenco.

Di seguito la classifica completa stilata da FourFourTwo:

1 Pep Guardiola

2 Carlo Ancelotti

3 Jurgen Klopp

4 Antonio Conte

5 Stefano Pioli

6 Mikel Arteta

7 Thomas Tuchel

8 Graham Potter

9 Julian Nagelsmann

10 Diego Simeone

11 Hans-Dieter Flick

12 Christophe Galtier

13 Eddie Howe

14 Xavi

15 Erik Ten Hag

16 Lionel Scaloni

17 Christian Streich

18 Roberto Mancini

19 Urs Fischer

20 Unai Emery

21. Oliver Glasner

22. Mauricio Pochettino

23. Gian Piero Gasperini

24. Arne Slot

25. David Moyes

26. Abel Ferreira

27. Luciano Spalletti

28. Julen Lopetegui

29. Kasper Hjulmand

30. Ange Postecoglou

31. Marcelo Gallardo

32. Tite

33. Patrick Vieira

34. Luis Enrique

35. José Mourinho

36. Ivan Juric

37. Thomas Frank

38. Regis Le Bris

39. Marco Silva

40. Simone Inzaghi

41. Roberto De Zerbi

42. Igor Tudor

43. Lucien Favre

44. Giovanni van Bronckhorst

45. Paulo Fonseca

46. Vincenzo Italiano

47. Jesse Marsch

48. Marco Rose

49. Maurizio Sarri

50. Gareth Southgate