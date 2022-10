Osimhen: «Il Napoli ha dimostrato di essere difficile da battere» 

A Dazn: «Tre punti importanti contro un avversario difficile. La dedica? Per mia figlia, la mia fidanzata, per chi mi è stato vicino quando ero lontano dal campo».

Nel post partita di Roma-Napoli, ai microfoni di Dazn ha parlato l’attaccante del Napoli, Victor Osimhen. Ha sottolineato l’importanza della vittoria contro la squadra di Mourinho, arrivata grazie ad un suo gol e anche che il Napoli ha dimostrato che vende cara la pelle contro chiunque.

«Abbiamo portato a casa tre punti importanti contro un avversario difficile come la Roma. Il Napoli ha dimostrato di essere difficile da battere».

Per chi era la dedica dopo il gol? Hai disegnato un cuore e delle lettere, a chi erano rivolte?

«Per mia figlia, per la mia fidanzata, per chi mi è stato vicino in queste cinque settimane lontano dal campo».

E’ l’undicesima vittoria consecutiva del Napoli. Questa squadra dove può arrivare? Osimhen dice di non volerci ancora pensare, è prematuro. Meglio affrontare partita dopo partita e poi fare un bilancio sugli obiettivi davvero raggiungibili.

«Non ci voglio ancora pensare. Voglio pensare partita dopo partita e poi vedere dove si potrà arrivare».

Bellissimo e preziosissimo il gol con cui Osimhen ha chiuso la partita con la Roma. Dopo una lunga partita sofferta, il Napoli riesce finalmente a trovare il vantaggio all’80 con il suo numero 9, Victor Osimhen. Grande invenzione di Politano che imbuca per il nigeriano che passa davanti a Smalling e poi con il destro di controbalzo in diagonale batte Rui Patricio.