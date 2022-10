Mourinho: «Dybala, difficile vederlo con la Roma prima del 2023»

Mourinho: «Infortunio Dybala, difficile vederlo con la Roma prima del 2023»

Dybala si infortuna calciando il rigore. Infortunio muscolare. E Mourinho dice: «ha molto dolore». A questo punto si ipotizza un problema muscolare che potrebbe lasciare Dybala fermo almeno tre settimane.

Dybala ha segnato il settimo gol in giallorosso, il secondo consecutivo su rigore ma dopo il tiro ha sentito tirare l’adduttore sinistro e ha lasciato il campo.

Mourinho ha detto:

La Roma è salita al quinto posto a 19 punti. Il Napoli è primo con 23. Ma la Lazio deve ancora giocare: stasera a Firenze.

Ecco le parole di Mourinho:

“C’era stanchezza fisica e anche un po’ mentale, giocare il giovedì e poi la domenica è dura. Siamo entrati bene e molto forti, facendo pressione e recuperando alto il pallone. Abbiamo gestito male, la mia sensazione è che quando sei stanco invece di giocare semplici si complicano le cose. Non ho visto paura nei miei giocatori. Nonostante l’uomo in più abbiamo fatto cose complicate. Non mi è piaciuta la gestione della palla. Il Lecce ha aspettato gli ultimi dieci minuti per rischiare qualcosa in più. Abbiamo avuto occasioni per segnare il 3-1, ma può succedere anche che partite così le pareggi, sarebbe stato un disastro. Dybala? Dico che sta male per non dire molto molto male, ma è più molto male. Non ho parlato con il dottore, ma per esperienza e per quello che mi ha detto Paulo è difficile rivederlo prima del 2023. I gol di Abraham e Belotti arriveranno, anche Zaniolo deve segnare di più. Quello che mi preoccupa è la cattiva gestione della partita. Dobbiamo superare questo momento difficile”.