Maradona, il pallone del gol di mano all’asta il 16 novembre

Il pallone che Diego Armando Maradona ha toccato per realizzare il primo gol all’Inghilterra a Messico 86′, il gol passato alla storia come «la Mano de Dios», sarà messo all’asta il mese prossimo, il 16 novembre, da Graham Budd Auctions, che ha dichiarato di aspettarsi – vista la portata storica del pezzo all’asta – una grossa partecipazione. Il prezzo è stato stimato tra i due e i tre milioni di sterline. L’attuale proprietario del pallone è l’arbitro del match, Ali Bin Nasser, tunisino. Contattato, ha affermato di ritenere che fosse il momento giusto per condividere il cimelio col mondo, esprimendo la speranza che l’acquirente possa esporlo al pubblico. Ricordiamo che la maglia indossata da Maradona in quel memorabile quarto finale è stata già venduta all’asta a maggio scorso. Il prezzo fu di oltre 7 milioni di sterline, un record mondiale per un oggetto sportivo. All’asta del prossimo mese sarà disponibile anche la maglia indossata dall’arbitro Nasser e una maglia autografata ricevuta da Diego.

Lo scrive il Guardian, che riporta anche le parole di Ali Bin Nasser.

«Non riuscii a vedere chiaramente il fallo di mano. Secondo le istruzioni della Fifa, emesse prima del torneo, guardai il guardalinee perché confermasse della validità del gol: tornò sulla linea di metà campo indicando la validità del gol. Alla fine della partita, l’allenatore dell’Inghilterra Bobby Robson mi disse che avevo fatto un buon lavoro, ma che l’assistente era stato irresponsabile».