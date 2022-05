La maglia indossata da Maradona contro l’Inghilterra è stata venduta per oltre 7 milioni di sterline

Il Clarìn: «È l’oggetto sportivo più costoso di sempre. È la maglia con cui ha segnato i gol più iconici della storia dei Mondiali: quello con la mano e il gol del secolo»

«Dei 2.548 gol che sono entrati nella storia dei Mondiali ce ne sono almeno due che è impossibile dimenticare. Iconici. E quei due sono stati realizzati con la stessa camiseta. Si tratta della maglietta azzurra della Nazionale argentina. Più precisamente quella che indossò Diego Armando Maradona, la numero 10, per segnare i due gol del 2-1 rifilato all’Inghilterra a Messico 1986»

È l’introduzione tra il sacro e l’epico che il Clarìn sceglie per scrivere che questo mercoledì, a quasi 36 anni da quel magico pomeriggio, la maglietta di Diego è stata venduta all’asta al miglior offerente in cambio di 7,1 milioni di sterline. Si tratta di una cifra record per una maglia da calcio. L’asta tenuta sul sito britannico Sotheby’s dopo la scelta di Steve Hodge, uno degli inglesi sconfitti dall’Argentina quel pomeriggio, che ha deciso di separarsene. Il prezzo base era di 4 milioni e il vincitore non è stato rivelato.

La maglia Diego Maradona è diventata l’oggetto sportivo più costoso della storia, superando e quasi raddoppiando quanto pagato negli Stati Uniti per una maglia del leggendario giocatore di baseball Babe Ruth, venduta per circa 5 milioni di dollari nel 2019.

«Maradona l’ha superata. Come nel secondo contro gli inglesi, il miglior gol della storia dei Mondiali»

Non è stata un’asta senza polemiche, visto che Dalma Maradona, la prima figlia dell’ex calciatore del Napoli, ha assicurato che la casacca messa all’asta era quella del primo tempo, senza reti, e non quella con cui ha realizzato prima il gol con la mano e poi il gol del secolo.

«Basterebbe conoscere mio padre da un minuto per sapere che quella maglia non l’ha regalata a nessuno. Quella del primo tempo, va bene, la scambi perché non sai nemmeno cosa succederà nel secondo tempo. Quella del secondo tempo invece non ce l’ha quest’uomo, poverino (si riferisce ad Hodge)» ha detto. «Ne abbiamo parlato con papà. Lo so in modo certo»

Secondo il report di Resolution Photomatching, però, firmato dal suo fondatore e proprietario John Robinson, tramite il confronto fatto tra la maglietta messa all’asta e le fotografie disponibili del secondo tempo della partita tra Argentina e Inghilterra si deve ritenere che la camiseta di Hodge sia proprio quella che ha usato Maradona durante quei secondi 45 minuti e, quindi, quella che indossava quando ha segnato i due gol. L’avrebbero capito da alcune imperfezioni nelle cuciture, oltre che dai numeri sul retro.