Deschamps: «Conosco Pogba, farà di tutto per recuperare in fretta. Se sarà in forma verrà al Mondiale»

In un’intervista a Téléfoot, il commissario tecnico della Nazionale francese, Didier Deschamps, ha parlato anche di Paul Pogba e della sua possibile convocazione in vista del Mondiale, nonostante l’infortunio che ha costretto il giocatore della Juventus ad operarsi. Operazione slittata di due mesi perché in un primo momento Pogba aveva scelto la terapia conservativa, fallita.

Già giovedì, in conferenza stampa, Deschamps aveva parlato dell’argomento:

“I giocatori che convocherò saranno in condizione di scendere in campo. Paul non verrà se non è in forma. Non lo vorrebbe lui e non lo voglio io. Non è concepibile”.