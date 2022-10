L’Udinese fa sul serio: a Verona la sesta vittoria consecutiva

Due a uno, ancora un gol nel recupero. E ancora una rimonta. In rete Beto e terzo posto a un punto da Napoli e Atalanta

L’Udinese fa sul serio. La squadra di Sottil vince a Verona – ancora una volta in rimonta – e sigla il sesto successo consecutivo in Serie A. Ancora una volta in rimonta dopo quelle con Monza, Sassuolo e Inter. L’Udinese ha vinto 2-1 dopo essere andata in svantaggio nel primo tempo su rete di Doig. Nel secondo tempo prima il pareggio di Beto (quinta rete in campionato) su splendida azione con passaggio di Samardzic alla Modric per Deulofeu che in area appoggia su Beto che segna. Nei minuti di recupero gol di testa vincente di Bijol. Nel secondo tempo la reazione della squadra di Sottil è stata impressionante. Ventuno a sette i tiri dell’Udinese col 70% di possesso palla.

I friulani hanno battuto una dietro l’altra Monza, Fiorentina, Roma, Sassuolo, Inter e Verona.

L’Udinese si riporta al terzo posto in classifica a 19 punti, a una sola lunghezza da Atalanta e Napoli. Davanti a Lazio e Milan che sono a 17.