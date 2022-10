L’inutile no look di Emerson Royal che fa infuriare Conte – VIDEO

Emerson Royal al centro delle polemiche per aver cercato una finezza senza senso all’86esimo di una partita di Champions. Conte dalla panchina gli ha chiesto di usare la testa

Provate a mettervi nei panni di Emerson Royal: giocate – in casa – una partita fondamentale di Champions League. Avete pareggiato pochi minuti prima (gol di Bentancur), l’inerzia della partita è dalla vostra parte ma siamo nel finale di partita. Ah…dettaglio non trascurabile: siete allenati dal sergente di ferro Antonio Conte, uno che bada al sodo ed esclusivamente al sodo.

Avete messo assieme i puntini? Ecco: scommettiamo che a nessuno di voi passerebbe per la testa di fare quello che ha fatto Emerson Royal. L’ex terzino del Barcellona, al minuto 86, ha vanificato una promettente sortita offensiva del Tottenham con un inutile – e a tratti imbarazzante – passaggio no look che ha fatto il giro del web. Una finezza senza senso che ha fatto disperare l’allenatore: Conte – con una faccia ch’è tutto un programma – ha chiesto a Emerson di usare la testa.

Emerson trying a No look pass in the 86th minute of a must win game when it’s 1-1 is fucking embarrassing pic.twitter.com/j7mvOwQ8gY — Shehryar 🇵🇰 (@NotShehryarThfc) October 26, 2022

La verità è che l’esperienza di Emerson Royal al Tottenham è un fiasco. All’inizio del mese s’è fatto espellere durante il derby con l’Arsenal per un intervento su Martinelli. Gli Spurs hanno perso e l’ambiente se l’è presa con il brasiliano: non si può non mantenere un minimo di compostezza in una partita così importante.

E pensare che Emerson è stato fortunato: il fatto che il Tottenham abbia comunque trovato il gol vittoria (poi annullato) con Kane, con annessa e conseguente polemica, ha permesso che l’episodio che l’ha riguardato passasse sotto silenzio.