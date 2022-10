Le parate più belle di Courtois in Champions League (VIDEO)

Il portiere del Real Madrid sarà assente questa sera perché infortunato, ma con le sue parate ha contribuito alla vittoria della passata Champions per i Blancos

Non sarà in campo questa sera per la sfida di Champions del Real Madrid contro lo Shakhtar Donetsk, proprio lui Thibaut Courtois che con le sue parate è stato protagonista della scorsa stagione (qui i suoi numeri “mostruosi”), contribuendo alla vittoria della formazione di Carlo Ancelotti. Un dolore al nervo sciatico ha costretto il super portiere del Real, soprannominato “il Dragone” ha restare a casa per la trasferta in Polonia, eppure nella passata Champions Courtois si è reso protagonista di parate memorabili

Liverpool-Real Madrid

Super parata su Mané, nella finale di Champions Liverpool-Real Madrid. Al 20′ la partita è sul risultato di 0-0 quando l’ex attaccante dei Reds, Manè, entra in aria e scarta nell’ordine Casimiro e Militao, prima di tirare una cannonata nella porta del Real. Courtois si butta sulla sua destra toccando il pallone e spedendolo sul palo.

Al 15’, il Dragone si era già superato su Salah. Azione che parte da Henderson che colpisce di testa. La palla va in direzione di Alexander-Arnold che la mette in mezzo, Salah si smarca con eleganza da Militao e la colpisce. Miracolo di Courtois che fa un contromovimento e intercetta la palla.

Chelsea-Real Madrid

A Stanford Bridge nella gara di andata dei quarti di Champions tra il Chelsea e il Real sul risultato di 1-3, i padroni di casa provano a riaprirla con Havertz. Il suo tiro viene murato da Carvajal, la palla arriva ad Azpilicueta che la stoppa e con il suo destro tira una cannonata knuckleball che finisce sotto l’incrocio dei pali alla sinistra di Courtois. Il portiere fa un balzo felino e la devia in angolo.