Al momento della punizione contro il Lecce, Conte, novello Pirandello, ha di certo sussurrato dalla panchina: Pensaci tu Giacomino.

Jack Raspadori non è mai uscito dal gruppo

Giacomo Jack Raspadori, un Jack Frusciante che al contrario di quello di Enrico Brizzi non è mai uscito dal Gruppo, anzi ci è sempre stato nel gruppo squadra, anche se a fare riscaldamento sulla linea laterale, anche se in panchina, anche se in silenzio e che quando è stato chiamato ha sempre risposto presente.

Jack, un calciatore che non ha tatuaggi, più unico che raro ma non perché voglia fare l’anticonformista tra i conformisti ma solo perché così gli va, non vuole sporcarsi la pelle.

Uno le cui gambone non fanno mai “giacomo giacomo” anzi fanno il contrario atteso che fa gol pesanti senza tremare mai.

Jack uno che ha il baricentro basso, i quadricipiti torniti da running back di football americano, i polpacci importanti, uno che con quel fisico lì avrebbe potuto giocare nel “Bologna che tremare il mondo fa”.

Jack uno che che sarebbe piaciuto a Lucio Dalla e che di certo piace a Gianni Morandi e Cesare Cremonini ma anche a Massimo Ranieri e Gigi D’Alessio.

Uno che se non avesse fatto il calciatore con quell’accento e quella faccia lì, poteva essere il nuovo Nick Novecento di Pupi Avati.

Jack, uno che la storia l’ha già scritta contro lo Spezia e la Juve, continua a scriverla e al massimo la farà leggere ai figli parlando di se’.

Raspadori uno che ha i capelli ingelatinati ed impomatati sempre perfetti come un giocatore di subbuteo o come uno dei tre avanti del calcio balilla.

Un centravanti che nessuno fa giocare centravanti ma che il centravanti lo sa fare.

