A Monza si stanno innamorando del figlio di Oba Oba Martins

Kevin Martins, figlio dell’ex attaccante nigeriano Obafemi Martins, ha impressionato nella recente partita di Coppa Italia tra Monza e Brescia, contribuendo alla vittoria del Monza per 3-1 e guadagnando attenzione per il suo talento e la sua velocità (come il padre). Nato nel 2005 e cresciuto nelle giovanili di Milan e Inter, Kevin si è trasferito al Monza nel gennaio 2023 e ha avuto la sua occasione contro il Brescia, nella gara dei sedicesimi di Coppa Italia di ieri sera.

Martins si è distinto dopo soli 5 minuti con un assist a Kyriakopoulos per il gol dell’1-0. Ha dimostrato la sua visione di gioco e capacità nell’uno contro uno. Ha giocato sulla fascia destra, mettendo in difficoltà la difesa bresciana con le sue accelerazioni e serpentine. Prestazione che ha attirato l’attenzione non solo dei tifosi, ma anche di Adriano Galliani stesso (che ben conosceva suo padre, talvolta in gol nei derby contro il suo Milan ndr) che potrebbe dunque considerare un rinnovo del contratto.

La velocità e le movenze di Kevin hanno ricordato a molti proprio il padre Obafemi celebre per la sua rapidità e abilità tecnica, anche se il giovane Martins agisce come esterno anziché come attaccante puro che spacca in profondità. Il suo futuro appare molto promettente, soprattutto considerando la possibilità di ottenere più spazio in prima squadra (forse già contro il Napoli?).

Con questa prima apparizione, Martins ha dimostrato di poter competere a livelli superiori e molti si aspettano che continui a crescere e a migliorare, diventando un punto fermo per il Monza e – ragionando molto in chiave futura – anche per la Nazionale, benché la possibilità di giocare per la Nigeria rimanga aperta. Questo esordio segna un passo importante nella sua carriera, e l’interesse attorno a lui è destinato a crescere, soprattutto se continuerà a mostrare il talento visto contro il Brescia.

