Lazio-Udinese finisce 0 a 0. Immobile infortunato

Risentimento al flessore della coscia sinistra per l’attaccante della Lazio. Sarri ha una difesa bunker (quinto clean sheet consecutivo in A) ma non riesce a battere Sottil

Pareggio nella sfida d’alta quota tra la Lazio di Sarri e l’Udinese di Sottil. Zero a zero il risultato. La squadra di Sarri conferma una grandissima solidità difensiva e trova il quinto clean sheet consecutivo in campionato. Un risultato che i biancocelesti mancavano dalla stagione 2006/2007, all’epoca l’allenatore era Delio Rossi. È merito di un ottimo Ivan Provedel: rispetto all’anno scorso, quando Sarri alternava Reina e Strakosha, la Lazio ha trovato un bel portiere che non a caso è stato convocato anche in Nazionale. Oggi ha fatto almeno un paio di decisivi.

Se la Lazio ha messo in mostra una difesa bunker, però, ha anche palesato qualche difficoltà dal punto di vista offensivo. Ovviamente è merito anche dell’Udinese che in questo momento è un osso durissimo per chiunque e che è riuscita a far punti anche all’Olimpico. E non si può pensare che non abbia influito l’infortunio di Immobile, che è uscito nel primo tempo a causa di un problema fisico. Dal momento del suo infortunio, la Lazio ha palesato più di qualche problema nella fase d’attacco. Di seguito le dichiarazioni del medico sociale dei biancocelesti in merito alle condizioni di Immobile.

«Immobile ha un risentimento al flessore della coscia sinistra. Saranno necessarie 48/72 ore per capire bene le condizioni. È accaduto sui flessori sinistri dove non aveva mai avuto sofferenza o lesioni, questo è un dato che dobbiamo considerare. Per il resto i giocatori sono chiaramente stanchi, da lunedì a oggi abbiamo giocato tre gare. Ora attueremo un doveroso recupero in vista della prossima partita che giocheremo tra una settimana».