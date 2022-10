Lo riporta Sky. Resterà fuori tra le 4 e le sei settimane. Tornerà in campo al ridosso del Mondiale. Naturalmente salterà Roma-Napoli

Dybala non giocherà più con la Roma fino a gennaio. Oggi l’argentino è stato sottoposto agli esami del caso, dopo l’infortunio rimediato durante il match di campionato contro il Lecce. Ne è emersa una lesione al retto femorale della gamba sinistra. Si tratta di una lesione per la quale servono almeno 4-6 settimane per un completo recupero, dunque Dybala ricomparirebbe in campo alle soglie del Mondiale in Qatar. Salterà anche il Napoli.

Dybala si è infortunato calciando un rigore, segno che le sue fibre muscolari non sono proprio il massimo dell’affidabilità. Per quel che riguarda il Napoli, Dybala ovviamente non giocherà Roma-Napoli in programma il turno successivo a Napoli-Bologna.

Già al termine di Roma-Lecce 2-1 Mourinho aveva manifestato la sua preoccupazione, parlando alla stampa.

“Dybala? Dico che sta male per non dire molto molto male, ma è più molto male. Non ho parlato con il dottore, ma per esperienza e per quello che mi ha detto Paulo è difficile rivederlo prima del 2023”.