Inter in vendita: stavolta lo dice il Financial Times

Raine Group, che ha gestito la cessione del Chelsea, e Goldman Sachs cercano nuovi acquirenti per il club controllato da Suning

Le voci sempre più insistenti, e adesso una soffiata al prestigioso Financial Times: l’Inter è in vendita. Secondo il giornale economico londinese gli advisor cominceranno la caccia ai potenziali acquirenti a partire da questa settimana.

La banca statunitense Raine Group, quella che ha gestito già gestito ultimamente la cessione del Chelsea, e Goldman Sachs stanno lavorando alla vendita della società controllata da Suning.

Suning sarebbe pronta a iniettare capitale per 100 milioni di euro quest’anno, secondo una persona vicina al club nerazzurro, spiega ancora il Financial Times. Suning sarebbe aperta a nuovi partner e prenderebbe in considerazione la vendita di una quota di minoranza della società.

Ad agosto, il Sole 24 ore scrisse quanto segue.

Sul mercato, da alcuni giorni, si parla di un certo fermento della banca statunitense Goldman Sachs, che starebbe per mandare a potenziali investitori un teaser (cioè la documentazione con i dati riservati) relativo all’Inter. La famiglia Zhang, in estate, ha smentito un disimpegno proprietario dai nerazzurri, ma intanto da Londra rimbalzano indiscrezioni sul creditore Oaktree, che non sarebbe intenzionato a replicare quanto fatto da Elliott con il Milan. L’investitore californiano non vuole dunque diventare proprietario del club, in una eventuale escussione del pegno. A questo punto l’unica carta a disposizione degli Zhang, per ripagare i debiti, è la futura vendita della squadra.