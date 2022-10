Il Milan sta perdendo 2-0 col Chelsea (s’avvicina il bonus Champions in esclusiva al Napoli)

I rossoneri fuori dalla partita molto presto anche se hanno un’occasione con Giroud. Il girone al momento è ancora aperto

Il Milan sta perdendo 2-0 col Chelsea ed è anche in dieci uomini. All’andata è finita 3-0 per i Blues di Potter. I rossoneri di Pioli si ritrovano sotto due gol e di un uomo dopo appena 45 minuti. Fallo da ultimo uomo di Tomori su Mason Mount in area, per l’arbitro è rigore ed espulsione. Qui accade un evento insolito per gli italiani: Jorginho va sul dischetto e segna. La macumba funziona solo per la Nazionale. Il Milan prova a reagire, ha anche un’occasione con Giroud che però spreca. Quindi arriva il raddoppio di Aubemeyang che di destro infila Tatarusanu. Il Milan è ancora in corsa, soprattutto perché al momento Salisburgo e Dinamo Zagabria sono sull’1-1.

La classifica al momento è:

Chelsea 7; Salisburgo 6; Milan e Dinamo Zagabria 4.

Meno italiane accedono agli ottavi e peggio è per il calcio italiano. Ma meglio per il Napoli che prenderebbe in solitario il bonus Champions. Il Milan può ancora qualificarsi, così come l’Inter. Mentre la Juventus con la sconfitta 2-0 col Maccabi Haifa è fuori e Agnelli è andato in tv a dire che prova vergogna. Ecco le sue parole:

Periodo difficile, serata difficile, provo vergogna per quello che sta succedendo. Sono estremamente arrabbiato , però sono consapevole che il calcio è uno sport di squadra, Si vince in undici, si perde in undici.

Non è la questione di una persona sola, di un allenatore, di un giocatore, è la questione di gruppo, da qui dobbiamo ripartire, abbiamo nove partite in tre giorni e abbiamo seconda parte della stagione che deve vederci protagonisti Andrea Agnelli: Ho visto anche grandi ritorni, penso a Lippi. È un problema del gruppo, atteggiamento generale, parliamo di tante partite con squadre più abbordabili e così non è stato, è un problema fisico, psicologico, c’è da provare vergogna, chiedere scusa ai tifosi che in questo momento fanno fatica a girare per strada e dobbiamo capirlo perché i tifosi vogliono vincere. Abbiamo tutte le qualità per vincere, Faccio fatica a pensare cambio allenatore in corsa, Allegri rimarrà alla guida della Juventus. Siamo fuori linea se pensiamo a un cambio. Se perdiamo tuti i tackle, non è colpa dell’allenatore. «In studio avete giocatori che ne sanno più di me. Ci sono giocatori che a volte non riescono a emergere e quindi è giusto che vadano altrove. «Il ritiro? La gestione della squadra spetta sempre all’allenatore. Fondamentale è il rispetto dei ruoli, è un discorso collettivo. Dobbiamo uscire un passo alla volta, una partita alla volta. La consapevolezza nei propri mezzi non può che passare dal campo. Si parla di alchimia positiva quando le cose vanno bene, dobbiamo ricreare quest’alchimia».