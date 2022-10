Il Bayern chiude in utile il trentesimo bilancio di fila

Il Bayern Monaco ha annunciato di aver chiuso il bilancio del 2022. La notizia è che si tratta di un vero e proprio record perché, per la trentesima volta consecutiva, il club bavarese ha chiuso l’esercizio in utile. Non hanno fatto eccezione neanche gli ultimi tre bilanci, nonostante la pandemia e le perdite che ha causato ai club. Di seguito le dichiarazioni di Jan-Christian Dreesen, vicepresidente del consiglio di amministrazione del club.

«Questo è un grande risultato. Quasi nessun altro top club in Europa è stato in grado di generare sempre profitti – anche negli ultimi tre anni – come il Bayern, e questo nonostante la pandemia. È un risultato tutt’altro che scontato, e dipende proprio dal DNA del Bayern: non spendiamo mai più di quanto guadagniamo. È stato un esercizio finanziario eccezionalmente positivo per il Bayern. Abbiamo operato in condizioni difficili. Gli effetti della pandemia, le conseguenze della guerra in Ucraina, la crisi energetica e l’inflazione conseguente a tutto ciò, avranno un impatto significativo anche sul prossimo esercizio finanziario, 2022/23. Nonostante questi oneri negativi, il Bayern prevede un ulteriore, significativo aumento delle vendite e un risultato operativo positivo».