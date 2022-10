Il presidente della Salernitana a Dazn: «Franck è un grande campione, un leader. Ci stiamo parlando, non so quello che vorrà fare»

Poco prima del match contro il Verona, ai microfoni di Dazn ha rilasciato alcune dichiarazioni il presidente della Salernitana, Danilo Iervolino. Ha commentato l’addio al calcio di Franck Ribery. Il francese resterà probabilmente comunque alla Salernitana con un incarico dirigenziale.

“Ci stiamo parlando, Frank è un grande campione dentro e fuori dal campo e riesce a tirare fuori il meglio da ognuno. E’ un leader, gli cuciremo sopra un ruolo come lui vorrà. Dove lo vedremo? Non lo so, quello che vorrà fare e l’intensità che vorrà mettere sarà decisiva. Io lo vorrei accanto a me, come manager”.