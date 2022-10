Alle sei vittorie consecutive ne vuole aggiungere un’altra e poi un’altra ancora. Il Napoli sa leggere dentro le partite ed è sempre più squadra

La Gazzetta dello Sport commenta la vittoria del Napoli sul Torino, ieri, per 3-1, al Maradona e scrive che il Napoli di Spalletti è sempre più squadra. La vera svolta mentale del gruppo è che non resta a guardarsi allo specchio e a dirsi quanto è brava, ma pensa subito alle prossime partite da giocare, con la volontà di vincerle. E’ stato chiaro anche nelle parole di Frank Anguissa, a fine partita, quando gli è stato chiesto dove possa arrivare questo Napoli. Il centrocampista non ha esitato a manifestare la voglia di vincere e di affrontare tutte le partite allo stesso modo, per portare a casa più risultati positivi possibile.

“Ecco, ed è questa forse la svolta mentale di una squadra che non sta lì a guardarsi quanto sia bella e brava. Ma alle sei vittorie consecutive se ne vuole aggiungere un’altra, e poi un’altra ancora”.

La rosea elogia in particolare Zambo Anguissa, del quale ha parlato lo stesso Spalletti dichiarando che ce ne vorrebbero altri tre almeno come lui, nel gruppo.

“Quando giustamente Luciano Spalletti dice che ci vorrebbero tre-quattro Anguissa nel Napoli, pensa soprattutto ad altri dati fondamentali di questo centrocampista dal dribbling da attaccante: nella sfida col Torino è il giocatore che ha effettuato (17) e vinto (11) più duelli in tutta la partita. Sostanza, oltre che bellezza. Ché sul piano estetico la squadra azzurra non teme confronti”.

Il Napoli di Spalletti è sempre più una squadra.

“Questo Napoli sa leggere dentro le partite ed è sempre più squadra”.