E’ morto, a 79 anni, il celebre wrestler giapponese Antonio Inoki. Nel 1976 affrontò Muhammad Ali . Rese celebre il wrestling giapponese, fu il primo nel suo sport ad entrare in politica e lavorò per promuovere la pace attraverso lo sport facendo più di 30 viaggi in Corea del Nord nella speranza di stabilire rapporti di pace e di amicizia.

Combatteva da tempo con l’amiloidosi e il diabete. L’ultima volta che è apparso in pubblico è stata ad agosto, in uno show televisivo, racconta il Guardian, con al collo la sua sciarpa rossa, un inconfondibile marchio di fabbrica. Era sulla sedia a rotelle. Il quotidiano inglese ne ricostruisce la storia.

Nato nel 1943 a Yokohama, appena fuori Tokyo, si trasferì in Brasile con la sua famiglia quando aveva 13 anni e iniziò a lavorare in una piantagione di caffè. Il debutto come wrestler professionista arrivò a 17 anni durante il tour di wrestling in Brasile, quando catturò l’attenzione di Rikidozan, padre del wrestling pro giapponese. Era il 1960. Ha reso il wrestling uno sport molto popolare in Giappone, fondando la New Japan Pro Wrestling nel 1972.

Antonio Inoki ha costruito una connessione personale con la Corea del Nord nel corso degli anni e ha visitato il paese ripetutamente per aiutare a risolvere la questione di lunga data del Giappone dei precedenti rapimenti di cittadini giapponesi a Nord.

Nel 1998 si ritirò dalla carriera sportiva ma rimase attivo in politica fino al 2019. Nel luglio 2020 i primi segnali di una salute non più di ferro lo costrinsero ad ammettere problemi al cuore.

In Italia Inoki diventò famoso per programmi televisivi su Euro Tv e Italia 1 ed è anche apparso nella serie “L’Uomo tigre”.