Dionisi: «L’Inter non meritava di vincere questa partita»

Dopo la sconfitta contro l’Inter, il tecnico del Sassuolo, Alessio Dionisi, ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di Dazn. Si è detto molto dispiaciuto per il risultato del campo. L’Inter non meritava di vincere la partita.

“Non sono né deluso né arrabbiato, sono dispiaciuto. Ce la siamo giocata alla pari per 70 minuti: questa partita l’Inter non meritava di vincerla. Credo che entrambe le squadre abbiano giocato per vincere, forse il risultato più giusto sarebbe stato il pari. Peccato, ci sono mancati gli ultimi venti minuti, potevamo provare a vincerla. Noi a livello di individualità abbiamo qualcosa in meno rispetto a loro, il rammarico è non essere stati lucidi fino alla fine come nei 70 minuti precedenti”.