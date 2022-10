Stavolta dovrebbe toccare a Simeone iniziare da titolare. Luciano Spalletti si prenderà ancora qualche ora per decidere

Ajax-Napoli, ancora staffetta Raspadori-Simeone, spazio a Lozano e Olivera.

Domani si gioca Ajax-Napoli in Champions League. Il Corriere dello Sport prova a dare qualche anticipazione sulla formazione che sceglierà Luciano Spalletti. In attacco mancherà ancora Osimhen, alle prese con l’infortunio che lo tiene lontano dal campo. Il nigeriano, se tutto andrà bene, potrebbe tornare a disposizione del tecnico del Napoli contro la Cremonese. L’allenatore del Napoli si affiderà dunque ancora una volta alla staffetta Raspadori-Simeone, che finora non ha deluso, anzi, gli ha regalato opzioni importanti per le sue scelte in attacco. Ad iniziare, però, stavolta, dovrebbe essere Simeone, al contrario di quanto è accaduto contro il Torino sabato. Questo è quanto scrive il Corriere dello Sport.

“Simeone, dall’inizio a Glasgow e poi in panchina contro Milan e Torino, potrebbe ritrovare una maglia dal primo minuto con Raspadori che, come in Scozia, vorrà prenotare nella ripresa una mezz’ora di fuoco (condita contro i Rangers dal primo gol in Champions”.

Tra l’altro Giacomo Raspadori è reduce dagli impegni in Nazionale. Oltre che da un’ora di partita contro il Torino. Dunque fare iniziare prima il compagno di reparto sarebbe anche un modo per farlo riposare un po’.

Le altre novità di formazione potrebbero riguardare Lozano e Olivera. Il messicano sostituirebbe Politano, che dalla partita col Torino è uscito stremato, con i crampi.

“Potrebbero esserci, domani, contro l’Ajax, altre novità di formazione, ad esempio scalpita Lozano a destra e Olivera a sinistra in difesa, ma Spalletti si riserverà ancora qualche ora per decidere”.