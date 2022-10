«Voglio essere anch’io in transizione allora. Se non lottano Man United e Chelsea per il titolo, chi deve lottare?». E poi è criptico sul futuro: «è un problema da affrontare col club»

Il Daily Mail riporta le dichiarazioni di Antonio Conte in conferenza stampa.

Sul suo rinnovo contrattuale.

«Questo è un problema, o meglio un argomento, che dovremo affrontare con il club. Ora dobbiamo rimanere concentrati sul presente e cercare di fare del nostro meglio. Questa stagione sarà più difficile della scorsa perché dopo il mercato se ne sono viste di tutti i colori, tanti club hanno speso tanti soldi. E dunque c’è da affrontare molte grandi squadre».

Sul suo percorso al Tottenham.

«Sono arrivato lo scorso novembre, dopo un anno ho capito tante cose. In un primo momento è stato assai complicato decifrare la situazione. Adesso so benissimo qual è la nostra situazione, a che punto siamo, qual è il nostro punto di partenza, quanto è lungo il percorso che dobbiamo affrontare per essere competitivi e lottare per qualcosa di importante. Conosco completamente lo stato dell’arte al Tottenham. Sarò dunque prontissimo all’incontro col club, al momento con cui ci parlerò per capire insieme qual è la soluzione migliore per il futuro».

Su Manchester United e Chelsea.

«Sono sorpreso che mi venga detto che il Manchester United e il Chelsea sono dei club in fase di transizione. Il Chelsea due anni fa ha vinto la Champions e l’anno scorso il Mondiale per Club. Lo United due anni fa è arrivato secondo. Se queste squadre, che peraltro possono spendere tantissimi soldi, sono in transizione allora quali sono le contendenti al titolo? Forse abbiamo una visione diversa. È bello avere opinioni diverse… A novembre, quando sono arrivato, eravamo noni. Stavamo giocando la Conference League. E lo United e Chelsea sono squadre in transizione? Con Cristiano Ronaldo, Varane e Sancho… in transizione? Voglio vivere pure io una fase di transizione allora. Lo spero. Hanno cambiato allenatore? E che c’entra. Io sono qui da 11 mesi, non da un secolo. E poi puoi cambiare allenatore ma quando arrivi e trovi un gruppo di giocatori che due anni fa ha vinto la Champions League trovi una rosa importante con giocatori che hanno vinto tanto. Le situazioni non si possono paragonare».