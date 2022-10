Conte: “Se qualcuno non vuole capire la situazione, non è un problema mio”

Dopo il ko con il Newcastle: «Non avere tre o quattro titolari, per una squadra come la nostra, significa essere nei guai. Ci servono tempo e pazienza»

Il Tottenham incassa la seconda sconfitta consecutiva in Premier e torna a perdere in casa dopo sei mesi. Dopo la sconfitta subita dal Newcastle, il tecnico del Tottenham Antonioha parlato alla BBC:

“È stato un peccato. Penso che almeno un pareggio fosse il risultato giusto. Siamo partiti bene e abbiamo avuto delle occasioni per segnare. Il portiere del Newcastle ha fatto delle belle parate e nel nostro momento migliore hanno segnato questo strano gol. Non voglio commentare questa decisione. Poi pochi istanti dopo abbiamo subito la seconda rete. Abbiamo perso un po’ di fiducia e forse per noi è stato quello il momento più difficile. I miei giocatori hanno poi mostrato grande determinazione e impegno. Non ho nulla di cui lamentarmi”.

Conte avverte, mercoledì c’è la Champions

“Abbiamo due giorni per recuperare bene perché mercoledì abbiamo una partita fondamentale in Champions League. Continuiamo ad avere infortuni. Non siamo una squadra di vertice che si può permettere di perdere giocatori importanti. Stiamo cercando di costruire qualcosa di importante ma per migliorare la qualità della rosa per giocare in due competizioni importanti come Premier League e Champions League serve tempo”.

Una brutta serata per Conte che ha parlato anche ai microfoni di sky sport.