Chiellini: «L’unico problema del Napoli è che siamo ancora a ottobre»

A Sky: «Kim mi ha sorpreso per la personalità e come sta crescendo partita dopo partita nel Napoli. Osimhen è difficilissimo da marcare»

L’ex difensore della Nazionale Italian e della Juve, Giorgio Chiellini ha commentato la giornata di Champions League negli studi di Sky in collegamento da Los Angeles dove gioca da quest’anno. Il difensore ha avuto parole di lode per il sostituto di Koulibalhy al Napoli, Kim

«Mi ha sorpreso di Kim, non immaginavo come si potesse sostituire Koulibaly e invece Kim mi ha molto sorpreso. Al di là delle qualità tecniche mi ha sorpreso la personalità e come stia crescendo partita dopo partita nel Napoli. Quindi grandi complimenti a Giuntoli che ha cacciato il coniglio dal cilindro»

«L’unico problema del Napoli è che siamo ancora a ottobre»

Parlando di Osimhen

«Io ho giocato contro Osimhen ed è difficilissimo da marcare. È forte in profondità e sullo scatto e ti costringe ad allungarti e quando ti allunghi il Napoli ha velocità per fare male»

Grandi complimenti per Spalletti

«Spalletti sta facendo un lavoro incredibile, hanno giocatori di qualità in tutti i reparti. L’unico problema del Napoli è che siamo ancora a ottobre, ora è in un momento tanto magico che non si sa come fermarlo, ma mancano ancora tanti mesi»