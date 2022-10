Cavani, infortunio alla caviglia a tre settimane dal Qatar

Il Matador è uscito al 18esimo di Valencia-Barcellona (0-1). L’Uruguay ha il fiato sospeso. Già due settimana fa aveva chiesto il cambio per la caviglia gonfia

Cavani si infortuna a tre settimane dai Mondiali del Qatar. L’Uruguay è letteralmente col fiato sospeso per la sua stella. Al 18esimo minuto di Valencia-Barcellona, infatti, il Matador si è accasciato toccandosi la caviglia destra e ha lasciato il campo zoppicando. Lo racconta Le Figaro Sport.

«L’attaccante uruguaiano del Valencia, Edinson Cavani, ha chiesto il cambio al 18esimo della partita contro il Barcellona, valida per la dodicesima giornata della Liga, visibilmente infortunato alla caviglia destra. Il tutto accade tre settimane prima del Mondiale in Qatar. Il Matador si è accasciato sul prato per qualche minuto, toccandosi la caviglia destra, poi ha lasciato il campo zoppicando, sostituito da Marcos André».

Già qualche settimana fa Cavani aveva avuto problemi alla caviglia destra.

«L’attaccante ex Napoli e Psg – 58 gol in 133 presenze in Nazionale – aveva già saltato le ultime due gare con la Celeste, a fine settembre, contro Iran (sconfitta 1-0) e Canada (vittoria 2-0). E già due settimane fa, il 15 ottobre, durante il math contro l’Elche, aveva chiesto di essere sostituito all’intervallo perché «si era un po’ gonfiata la caviglia», come indicato da lui stesso a Movistar. È un peccato perché è in un ottimo momento di forma: prima dell’infortunio Edi aveva segnato quattro gol (impreziositi da un assist) nelle ultime quattro partite».

La partita l’ha vinta il Barça, 0-1. Gol nel finale del solito Lewandowski.