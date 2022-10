Su Instagram. «Con tutto il rispetto per il Napoli, nell’arco di pochissimo tempo il georgiano giocherà in una delle squadre più forti nel mondo. È impressionante»

È scoppiata la Kvara-mania. E non potrebbe essere altrimenti visto che il georgiano regala perle ogni tre giorni. La prestazione con l’Ajax – è stato premiato Man of the Match dalla Uefa – ha messo altra carne a cuocere. Al calciatore del Napoli Antonio Cassano ha dedicato un video sui suoi profili social. Di seguiio le sue parole:

«Kvaratskhelia non è più una sorpresa. Poteva esserlo alla prima, alla seconda o alla terza partita, ora non più. La cosa impressionante di questo ragazzo è che ha una personalità incredibile. A nemmeno 22 anni, arriva dalla Russia – ed è georgiano – in un campionato diverso, e fa un gol o un assist a partita. Ha fatto la preparazione e nessuno lo conosceva, io poco e niente. La continuità che offre nelle prestazioni è impressionante. Ma quello che mi sta mandando fuori di testa è che lui è forte nel breve, nel lungo… è forte nelle gambe, fa sempre la scelta giusta, fa gol, fa assist. Kvara, secondo me, se continua così, nell'arco di di pochissimo tempo andrà – con tutto il rispetto del Napoli nelle squadre più forti nel mondo, perché è un giocatore giusto per quel livello là. Se io penso che Grealish gioca nel City, mi viene da dire che Kvaratskhelia può giocare con una sola gamba al posto di Grealish perché è molto più forte, ha più personalità, più qualità e ha più idee di gioco. Mi piace tanto tanto tanto tanto…»

Francesco Repice ha rivendicato il paragone con Best.