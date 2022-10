Casini: «Basta dire che la Serie A non è al livello della Premier. Dipende dalle partite»

Il presidente della Lega Serie A, Lorenzo Casini, ha rilasciato alcune dichiarazioni alla stampa dall’edizione 2022 del Gran Galà del Calcio. Di seguito il resoconto di Tuttomercatoweb.com. Innanzitutto ha parlato della sintonia tra club del massimo campionato e anche con la Figc.

“ In questi mesi ho visto molta sintonia tra le società e anche con la Figc. Lo dimostra anche la riunione che abbiamo avuto oggi sulle licenze nazionali. Stiamo lavorando tutti insieme per migliorare il calcio italiano”.

Sul 2023.

“È un anno particolare, l’anno dei Mondiali, in più per la prima volta con una pausa molto lunga a Natale. Sicuramente bisogna lavorare sulle infrastrutture, sul tema dell’ordinamento dei campionati, mi riferisco al collegamento tra le diverse serie e al numero di squadre professionistiche, che in Italia è molto molto alto. Va data maggior continuità alla filiera dai più giovani alla Serie A”.

A Casini viene fatto notare che la Serie A non è ancora al livello della Premier League, nonostante lo spettacolo.

“Io comincerei a non dire che non siamo al livello della Premier League perché credo che dipenda dalle partite. Io non credo che la sfida tra la 20^ e la 17^ della Premier sia migliore di quella tra le due della Serie A. Sicuramente, e basta vedere i risultati delle coppe europee, la Premier League e la Liga hanno delle eccellenze, ma se guardiamo il campionato complessivo, vedendo anche come sta andando, forse dobbiamo rivedere il giudizio”.