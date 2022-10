Atp Napoli, il nuovo campo alla Rotonda Diaz pronto entro oggi

Lo annuncia Cosimo Napolitano, organizzatore del torneo Atp. «Abbiamo dato dimostrazione di tempismo, non abbiamo perso la testa»

Il nuovo campo in resina è work in progress nella Arena della Rotonda Diaz e sarà pronto entro oggi. Il torneo Atp di Napoli, dunque, comincerà regolarmente nella giornata di domani sul nuovissimo campo, dopo i sorteggi del tabellone principale previsti oggi. Lo annunciano in conferenza stampa Cosimo Napolitano – organizzatore del torneo – e Riccardo Villari, Presidente del Tennis Club Napoli. C0m’è noto, le partite di qualificazione all’Atp in programma ieri sono state annullate per alcuni avvallamenti (bolle e escrescenze) presenti sui cinque campi, compresa l’Arena del Mare. Oggi si è giocato al Tennis Club Pozzuoli di Monteruscello, dalle 10, a porte chiuse.

Le parole di Napolitano, così come riportate dall’agenzia Dire.

«Abbiamo dato dimostrazione di tempismo. , Oggi per le 15 al massimo il campo sarà pronto e domani si giocherà qui la seconda giornata di qualificazioni. Non abbiamo perso la testa. Puntiamo ad avere un secondo campo nei prossimi giorni, per portare il programma su due campi da giovedì. Non c’entrano la base in legno e l’umidità di risalita. Il problema è che per una serie di cose la resina utilizzata da Mapei si è dimostrata permeabile, con reazioni non proprio convenzionali. Non c’entra niente l’azzardo di giocare sull’hard a Napoli all’aperto – aggiunge Napolitano – abbiamo mandato la scheda tecnica alla Fit e all’Atp e l’hanno vagliata e approvata. Poteva essere un’incongnita il clima, ma quella è un’incognita sempre».