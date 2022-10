Anguissa vede la Roma: ha svolto parte dell’allenamento in gruppo

Spalletti potrebbe ritrovare André Frank Zambo Anguissa per la partita contro la Roma. Un ottima notizia per il Napoli. Chiaramente bisogna andarci cauti, ma i segnali sono molto positivi. Il report dell’allenamento diffuso dal club fa sapere che oggi, dopo diversi giorni di terapie e lavoro differenziato, il camerunese ha svolto la prima parte di seduta in gruppo. Tutto fa pensare che domani possa aggregarsi del tutto ai compagni squadra per l’allenamento di rifinitura. La situazione è da monitorare. Anguissa si era fatto male con l’Ajax, oramai quasi dieci giorni fa, procurandosi una elongazione del muscolo semitendinoso della coscia destra. Non si tratta di un infortunio grave. Per quanto concerne gli altri acciaccati non ci sono novità: Sirigu (risentimento muscolare accusato ieri) ha svolto terapie e palestra. Per Rrahmani il rientro è lontano: il difensore kosovaro del Napoli sta recuperando da una lesione al tendine dell’adduttore lungo della coscia sinistra e con tutta probabilità non farà rientro prima del nuovo anno.

Il report del Napoli: «Seduta mattutina per il Napoli all’SSCN Konami Training Center. Gli azzurri preparano il match contro la Roma in programma domenica all’Olimpico per l’undicesima giornata di Serie A. La squadra si è allenata sul campo 3 iniziando la sessione con attivazione a secco e torello. Successivamente lavoro tecnico tattico e chiusura con partitina a campo ridotto. Anguissa ha svolto prima parte di seduta in gruppo e seconda parte allenamento personalizzato in campo. Sirigu ha fatto terapie e palestra. Terapie per Rrahmani».