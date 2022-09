Udinese-Inter, alla mezz’ora Inzaghi sostituisce Mkhitaryan e Bastoni perché ammoniti

Come lo scorso anno nel derby con Calhanoglu, evidentemente per il tecnico dell’Inter i calciatori non sono in grado di gestirsi. Al momento è 1-1

Inzaghi sostituisce Mkhitaryan e Bastoni perché ammoniti.

Simone Inzaghi non l’ha imparata la lezione. Non pochi interisti sono convinti che perse lo scudetto nel derby perso col Milan 1-2 dopo che l’Inter era in vantaggio. Tolse Calhanoglu ammonito per inserire Vidal e perse derby e scudetto.

Oggi nel corso di Udinese-Inter alla mezz’ora ha sostituito Mkhitaryan e Bastoni perché ammoniti. Al loro posto sono entrati Gagliardini e Dimarco. I due calciatori usciti sono rimasti esterrefatti. Praticamente per Inzaghi i calciatori non sono in grado di gestirsi e l’ammonizione equivale alla fine della partita.

Un comportamento singolare, certamente una regola nuova nel calcio italiano e non solo.