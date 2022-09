Tare: «Partiamo come favoriti nel nostro girone e come tali ci dovremo comportare»

Il direttore sportivo della Lazio, Igli Tare, ha rilasciato alcune dichiarazioni a Sky Sport poco prima dell’inizio della partita di Europa League contro il Feyenoord. Di seguito un estratto da Tuttomercatoweb.com.

“L’Europa League è diventata una competizione importante vedendo anche le squadre che vi partecipano. E’ un torneo molto competitivo, noi partiamo come favoriti nel nostro girone : riconosciamo questo ruolo e come tali ci dovremo comportare a partire da stasera”.

C’è qualche novità nella formazione titolare, Gila e Vecino su tutti…

Quando rivedremo Maximiano?

“Abbiamo fatto una squadra larga per questa stagione, anche in considerazione dell’esperienza dell’anno scorso. Vogliamo arrivare il più avanti possibile in tutte le competizioni e per questo abbiamo fatto investimenti importanti. Le scelte di formazione spettano all’allenatore, l’importante è che ci siano le alternative: penso possa essere un anno importante per la Lazio”.