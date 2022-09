Secondo il Cies dal 2012 ad oggi la Juventus ha buttato 234 milioni di euro. Solo lo United ha fatto peggio

Su Calciomercato.it. “La statistica in questione attesta che, in ambito di trattative, il lavoro della Juve non è stato affatto ottimale”

È la redazione di Calciomercato.it a pubblicare i risultati di un’indagine dell’Osservatorio del Cies, che ha pubblicato uno studio sulle operazioni di mercato che i club dei cinque massimi campionati europei dall’estate del 2012 ad oggi. Sono stati confrontati – così scrive il noto portale web – i valori dei calciatori (stimati in base al modello del statistico del Cies stesso) prima del trasferimento con i soldi spesi per acquistarli.

In sostanza, è la classifica relativa all’inflazione dei prezzi. E a fare peggio della Juventus, che ha una spesa eccessiva di 234 milioni di euro (+29%), solo il Manchester United, che ha speso 238 milioni in più di quanto avrebbe dovuto. Al terzo posto il Psg degli sceicchi: 162 milioni in eccesso.

La statistica in questione attesta che, anche in ambito di trattative, il lavoro della Juve non è stato affatto ottimale, specialmente tenendo conto delle ultime annate deludenti a livello sportivo.