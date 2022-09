Psg-Juventus, Messi non veniva sostituito in una partita di Champions da otto anni

Galtier lo ha tirato fuori dal campo all’85’. Fino a ieri, l’argentino aveva giocato 63 partite per intero in Europa. Le Parisien: «La fine di un’esenzione»

Ieri l’allenatore del Psg, Christophe Galtier, ha sostituito Leo Messi all’85’, preferendogli Soler. Un evento che sembra normale per quasi tutti i calciatori del pianeta, scrive Le Parisien, soprattutto considerando il calendario pienissimo del club parigino e la necessità di salvaguardare le proprie stelle dagli infortuni, ma per Messi è quasi un primato. Erano otto anni che non veniva sostituito. Il quotidiano francese scrive:

“Questa è la fine di un’esenzione”.

Le Parisien cita una statistica Opta.