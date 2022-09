Napoli-Liverpool 4-1, bis di Zielinski ad inizio ripresa (VIDEO)

Il Napoli parte forte anche nel secondo tempo, mette a segno il quarto gol. Il Liverpool riesce a superare Meret con Luis Diaz

Il Napoli torna in campo dopo l’intervallo con la stessa grinta messa in campo nel primo tempo, non sazio del risultato acquisito. Bastano infatti solo 2 minuti della ripresa per infilare per la quarta volta il Liverpool Ci pensa di nuovo Zielinski

Lancio in profondità per Simeone, scappato ancora bene tra i centrali. Gran palla per Zielinski, che davanti ad Alisson calcia ma trova il grande intervento dell’ex Roma, poi si fionda di nuovo sul pallone e con un tocco sotto ribadisce in fondo al sacco

Purtroppo entra in partita anche il Liverpool che segna la sua prima rete con Luis Diaz. Di Lorenzo perde un pallone sanguinoso sulla trequarti, che arriva a Luis Diaz: il colombiano punta la porta, si accentra e fa partire un bel destro a giro su cui Meret non può nulla.