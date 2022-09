Mourinho: «Non una partita fantastica, ma sembrava sufficiente almeno per non perdere»

Il tecnico della Roma, José Mourinho, ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di Sky dopo la sconfitta con il Ludogorets, in Europa League.

“Non voglio dire che abbiamo fatto una partita fantastica, però mi è sembrata più che sufficiente per vincere o almeno per non perdere. Prima del loro gol siamo stati noi ad avere le principali opportunità, poi ci sono voluti 5-6 minuti per ripartire ma abbiamo avuto una grande reazione e abbiamo trovato il pareggio. E invece alla fine hanno segnato di nuovo. Sembra che nelle ultime due partite vada tutto contro di noi: per fortuna non è già eliminazione diretta, ne mancano cinque. Ovviamente vincere la prima è meglio e perdendo si ha qualche pressione in più, però dobbiamo guardare avanti e fare tre punti con l’Helsinki in casa”.