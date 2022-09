Mourinho: «L’arbitro Maresca un profilo perfetto per l’Udinese quando gioca in casa»

A Dazn: «Mi piacerebbe avere raccattapalle così nel mio stadio, però noi siamo diversi. Preferisco una sconfitta per 4-0 che quattro per 1-0»

Mourinho dopo Udinese-Roma 4-0:

La mia spiegazione? Partita difficile, avversario difficile, che sa giocare questo tipo di partita, non puoi andare dietro nel risultato, loro difendendo bene, escono blocco, ripartono in contropiede, gente molto fisica, esperta.

Siamo entrati molto bene, buona occasione all’inizio con Dybala. Per me Dybala è stato il miglior giocatore in campo. Il palo (sul 2-0) poteva dare altra storia alla partita. Quando si perde 4-0 non si parla di arbitri, è una legge mia. Però quando abbiamo saputo che era lui (Maresca, ndr) era un profilo perfetto per una squadra come Udinese quando gioca in casa.

Preferisco una sconfitta per 4-0 che quattro per 1-0. E dura per noi, per i tifosi. È la vita, domani allenamento, giovedì altra partita e andiamo avanti. L’anno scorso abbiamo pareggiato al 90esimo. Mi piacerebbe avere raccattapalle così nel mio stadio, però noi siamo diversi

La Roma gioca contro un’altra squadra, il risultato dipende anche dall’altra squadra. Noi abbiamo avuto nostre opportunità, loro qualche gol di errori individuali che però nelle mie squadre diventano sempre errori collettivi.

Abbiamo 10 punti, siamo tutti lì.

Devo andare, i giocatori hanno bisogno di me.