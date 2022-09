Stavolta la Roma ha fatto schifo tutta la partita: Udinese-Roma 4-0

Giallorossi travolti, partita senza storia. Un solo tiro in porta. Il primo gol favorito da un retropassaggio alla Gresko di Karsdorp

“E nun se vonno sta’” gridava il pubblico di Udine in friulano stretto. L’Udinese ha letteralmente annientato la Roma di José Mourinho: è finita 4-0 e quasi quasi il punteggio sta stretto alla squadra di Sottil. Stavolta non osiamo immaginare cosa dirà Mourinho che dopo Juve-Roma 1-1 disse che la sua squadra aveva fatto schifo nel primo tempo. Stasera i giallorossi sono stati più regolari nel loro comportamento e hanno fatto schifo tutta la partita.

Il primo tempo è finito 1-0 con gol di Udogie al 5′ su retropassaggio alla Gresko di Karsdorp. Nella ripresa strane sostituzioni di Mourinho con Belotti per Cristante e Celik per Karsdorp. Fondamentalmente non c’è partita anche se per dieci minuti i giallorossi hanno più o meno il controllo del match.

Al 56esimo il 2-0 di Samardzic con sinistro da fuori e mezza papera di Rui Patricio. Il 3-0 è di Pereyra e il 4-0 di Lovric. Sul 2-0 palo di Mancini (di testa) di fatto l’unico tiro in porta.

Napoli e Milan restano in testa alla classifica a 11 punti, davanti a Atalanta, Udinese e Roma a 10. L’Atalanta gioca domani alle 18.30 a Monza. La squadra di Gasperini potrebbe andare da sola in testa.