L’Independent e il gossip dietro l’esonero di Tuchel: la fidanzata di vent’anni più giovane

Non poteva mancare la pruderie nell’affaire Tuchel, nel clamoroso esonero del tecnico del Chelsea. Oggi la sezione sportiva dei quotidiani inglesi è monopolizzata dal licenziamento all’indomani della sconfitta in Champions con la Dinamo Zagabria.

L’Independent la butta anche sul gossip. Secondo il quotidiano per i calciatori del Chelsea Tuchel non sarebbe stato più lo stesso dopo la separazione da sua moglie al termine di tredici anni di matrimonio e dopo il successivo fidanzamento con una donna più giovane: la brasiliana Natalie Max di 28 anni (21 meno del tecnico tedesco).

L’Independent scrive che il manager tedesco avrebbe perso la fiducia della squadra a causa delle spigolosità del suo carattere e dei suoi comportamenti aggiungendo che la sua vita privata era argomento di pettegolezzo nello spogliatoio.

Per il quotidiano

Poco dopo la separazione ufficiale, a maggio, Tuchel è stato visto con la sua nuova fidanzata.

La coppia è stata vista rilassarsi in barca in Sardegna prima di tornare alla loro villa privata da 20mila sterline a notte. Si presume che l’amore sia sbocciato in un ristorante italiano a West London. Si dice che il rapporto di Tuchel con Max abbia contribuito alla sua caduta al Chelsea.