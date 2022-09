Landucci difende Di Maria: «È caduto nel tranello di Izzo»

Il commento a Sky del vice di Allegri sul rosso diretto del calciatore che ha lasciato la Juve in dieci uomini per il secondo tempo contro il Monza

Dopo il ko rimediato in casa del Monza, il vice di Allegri Landucci è intervenuto ai microfoni di Sky Sport:

Come si spiega questa sconfitta?

“E’ difficile, anche se rimanere in 10 non aiuta, ma voi potrete dirmi che anche prima non stavamo giocando bene. Parlare serve poco, bisogna lavorare, dobbiamo stare zitti e venirne fuori tutti insieme. Bisogna fare sicuramente anche meglio e lo faremo”.

Il rosso a Di Maria?

“Izzo è un giocatore che ti provoca, è caduto nel tranello, è dispiaciuto come tutti noi, ci diapiace perderlo ma queste sono cose di calcio che possono succedere. Dispiace anche per me perché per noi è un giocatore molto importante”.

Vi siete confrontati con Allegri?

“Non ancora ma c’è poco da parlare, ‘è da stare zitti e lavorare. Noi non molliamo e ne verremo fuori.

Quanto è difficile lavorare senaza poter incidere visto che ora vanno tutti in nazionale?

“Non possiamo fare altro, rimangono 3-4 giocatori e il resto va in nazionale, incideremo quando torneranno, per il resto possiamo fare poco”.

Chi ha la responsabilità di questa situazione?

“Tutti, come ha detto Arrivabene, la resposanibilità è di tutti, è giusto che i tifosi non siano contenti e ci criticano, l’unico modo per uscirne è vincere le partite. Avremo pochi giocatori ma già alla prossima dobbiamo fare meglio. E’ facile stare uniti nelle vittorie, e le abbiamo fatte ma quelle sono il passato, ma dobbiamo farlo anche adesso”.