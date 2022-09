L’agente di Mertens: «Con la Juve colloqui concreti, ma il cuore ha suggerito a Dries di non accettare»

Se si confronta con l’offerta della Juventus quello che abbiamo chiesto al Napoli è pochissimo. Con la Juve c’è stato un colloquio concreto e interessante, per noi e per Dries. Ma il cuore gli ha suggerito che non poteva accettare la proposta.

La scelta del Galatasaray.

Il trasferimento al Galatasaray è stato un processo lungo e comunque è uno dei club più belli in cui andare se non arriva un altro top club del livello della Juventus. In ballo c’era anche il progetto di andare a giocare per un anno nel Bali United, campione d’Indonesia, ma era un piano D piuttosto che B. Con l’Anversa non c’è mai stata una trattativa, la richiesta è nata dopo il trasferimento di Toby Alderweireld, ma Dries non voleva tornare in Belgio.