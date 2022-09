La Stampa: Jorginho non è che giochi male ma è l’elogio della normalità

È la copia sbiadita del giocatore per un attimo in corsa per il Pallone d’oro. Barella fa capire che il “nuovo Tardelli” è in pausa di riflessione

La Nazionale non è solo il gol di Raspadori. C’è stato contro l’Inghilterra anche un gioco a lungo improduttivo, a conferma che l’Italia del calcio i suoi problemi non li ha ancora risolti, altrimenti non guarderemmo il secondo Mondiale di fila in tv. Ecco cosa scrive La Stampa:

Jorginho è la copia sbiadita del giocatore per un attimo in corsa per il Pallone d’oro, non che giochi male ma è l’elogio della normalità, Barella sbaglia a sufficienza per capire che il “nuovo Tardelli” è in pausa di riflessione.

Nella ripresa “nulla di trascendentale, ma giusto (…) un pizzico di agonismo in più”.