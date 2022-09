La Roma perde anche in Bulgaria ma prende solo due gol dal Ludogorets

Sconfitta pure in Europa League ma è un passo in avanti rispetto ai quattro gol subiti a Udine. La Fiorentina pareggia

La Roma esce sconfitta dalla prima partita di Europa League, contro il Ludogorets, nonostante Tiago Pinto, nel pre-partita, aveva assicurato che la squadra avrebbe dimostrato di essere diversa da quella vista a Udine.

Il primo tempo è terminato a reti inviolate, con i giallorossi che hanno perlomeno sfiorato due volte il gol con Pellegrini e Dybala e con un palo di Mancini. Ma è stato il Ludogorets a sbloccare il risultato, al 72’, con un gol di Cauly, che quasi ha rischiato di portare a casa il raddoppio dopo due minuti.

All’86’ la Roma ha pareggiato con Shomurodov, su assist di Pellegrini, ma il vantaggio è durato solo due minuti, perché all’88’ è arrivato il raddoppio dei padroni di casa, con la rete di Gustavo Neonato, entrato al 77esimo.

Dopo l’ultima sconfitta in campionato, la Roma perde anche in Europa League, ma è un passo in avanti rispetto ai quattro gol subiti a Udine.

La Fiorentina, invece, impegnata al Franchi contro il Rigas Futbola Skola, ha pareggiato. I viola sono andati in vantaggio al 56’ con Barak, poi gli ospiti pareggiano con Ilic, al 74’. La squadra di Italiano esce tra i fischi dei suoi tifosi.