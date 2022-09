Tiago Pinto: «Abbiamo la possibilità di dimostrare che la Roma che vogliamo non è quella vista a Udine»

A Sky Sport: «Inserire sette giocatori nuovi è sempre un processo lungo in un gruppo forte: il mister sa gestire e le cose andranno avanti al meglio»

Il general manager della Roma, Tiago Pinto, ha rilasciato alcune dichiarazioni a Sky Sport prima della gara di Europa League contro il Ludogorets.

“Tirana è stato un momento importante per tutti noi, ma ormai è passato. Oggi la partita comincia 0-0 e loro non hanno paura di noi perché abbiamo vinto a Tirana. Siamo felici di giocare l’Europa League, era un nostro obiettivo e oggi inizia un percorso in cui vogliamo andare il più lontano possibile. Però deve cominciare bene oggi”.

Sulle rotazioni:

“La rosa che abbiamo costruito permette al mister anche questo: fare un po’ di rotazioni. Nessuno si deve sentire intoccabile: oggi è un’opportunità per loro, ma lo è anche per la squadra. Abbiamo la possibilità di dimostrare che la Roma che vogliamo non è quella vista a Udine”.

A Udine avete pagato l’inserimento dei nuovi?

“È chiaro che Udine sia stata una serata pesante, ma da grande squadra non abbiamo tempo né per essere soddisfatti quando vinciamo né per essere delusi quando perdiamo. È stata una giornata pesante, oggi siamo qui per dimostrare un’altra faccia e vincere. Inserire sette giocatori nuovi è sempre un processo lungo in un gruppo forte: il mister sa gestire e le cose andranno avanti al meglio”.