La lectio di Allegri in tv: no sceneggiate, solo l’indizio chiave: “Peccato, non si vede mai Candreva”

Comunicazione e self control a Dazn. Non attacca gli arbitri e rivela: «Forse Candreva tiene in gioco Bonucci, non ci sono le immagini». Caressa drizza le orecchie

Profondamente avversato dai tifosi della Juventus, sempre protagonista su Twitter con l’ormai perenne #AllegriOut, ieri sera fuori dalla campo e davanti alle telecamere Massimiliano Allegri ha impartito una lezione di comunicazione e self-control. Lui che peraltro in altre occasioni non è stato certo un esempio.

Juventus-Salernitana era appena finita. La Juventus avrebbe meritato di perdere e stava perdendo 2-1 al 90esimo. Poi, ha pareggiato su azione di rigore di Bonucci dopodiché ha persino segnato il 3-2 con Milik. Gol annullato per fuorigioco di Bonucci considerato in posizione attiva. All’annullamento è seguito di tutto: una rissa, espulsioni (lo stesso Allegri è stato cacciato).

Una volta davanti alle telecamere, però, Allegri ha detto: «Del gol annullato non voglio sapere niente. È un dato di fatto, è stato annullato un gol. Con gli arbitri non parlo mai».

E ancora:

«Gli arbitri vanno lasciati stare, i protagonisti delle partite sono i giocatori. A Bonucci sul gol di Milik gli tolgono la maglia, ma abbiamo arbitri molto bravi. È stato bravo a prendere la decisione che ha preso».

Poi l’ha buttata là quasi con nonchalance:

«Mi dispiace perché forse c’è Candreva che lo tiene in gioco. Ma nessuno ha l’immagine».

A Dazn volevano subito offrire l’immagine ad Allegri ma si sono resi conto che effettivamente Candreva non si vedeva.

«Nessuno ce l’ha quell’immagine», aggiunge Allegri senza minimamente scomporsi per poi passare alle parte più complessa da sostenere, quella in cui deve dire che la Juventus ha giocato tutto sommato bene.

Il resto è andato in scena soprattutto a Sky Sport dove Fabio Caressa ha incentrato l’intera puntata sulla ricerca delle immagini. E lo ha fatto partendo dalle dichiarazioni di Allegri a Dazn (da lui citate). Al momento – ripetiamo – nessuna conferma né smentita da parte degli arbitri che continuano a tacere. Quindi la versione ufficiale resta che Candreva non tiene in gioco Bonucci.

Resta il fatto che il comportamento di Allegri dimostra, qualora ce ne fosse bisogno, che si può cogliere nel segno anche senza gridare né dar vita a sceneggiate. Proprio come ci hanno insegnato i nostri genitori.