In Inghilterra c’è un caso Maguire, lui si difende: «Scrivono storie su di me per fare clickbait»

Ha perso il posto allo United ma non in Nazionale. «Arrivai agli Europei dopo un infortunio di due mesi e fui tra i migliori calciatori del torneo. Questo non lo scrivono?»

Harry Maguire ha difeso la sua convocazione. Sì, perché in Inghilterra anche la sua convocazione è diventata un caso. Chiellini, nell’intervista rilasciata al Times qualche settimana fa, s’era detto dispiaciuto che il difensore ex Leicester fosse diventato un meme. Eppure la Nazionale di Southgate, di cui è un punto fermo, non vince da cinque partite. E il Manchester United, di cui è capitano, ha cominciato a vincere proprio quando l’ha tolto dal campo, oramai sei settimane fa. Lui non si scompone. Il Daily Mail riporta le sue dichiarazioni ai giornalisti:

«Sto bene, mi sento in forma e pronto per giocare. Non so cosa sia stato detto sul mio stato di forma, non lo leggo. Davvero. Ho fatto una buona pre-season e ottime partite con la Nazionale questa estate. Ten Hag ha deciso di lasciarmi fuori per una partita e da allora la squadra ha vinto. Sto lavorando sodo sul campo di allenamento per assicurarmi di essere pronto per quando arriverà la mia opportunità. Questo è tutto ciò che posso fare per cercare di aiutare la squadra. Non mi sto concentrando su nient’altro, soprattutto su quello che dicono le persone. Le persone inventano storie su di me perché sono il capitano del Manchester United e fa sempre notizia…»

Insiste.

«Fanno clickbait. Questo è il motivo. Ma andai agli Europei dopo un infortunio di otto settimane e fui tra i migliori calciatori del torneo, selezionato nei migliori undici. Non avevo giocato una partita. Questo non l’hanno scritto?»