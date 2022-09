Il Tribunale: la maglia di Maradona non potrà più essere utilizzata dal Napoli

La seconda sezione civile dà ragione egli eredi nella causa contro Ceci che aveva firmato un accordo col club per lo sfruttamento dei diritti d’immagine

La maglia del Napoli con l’immagine di Maradona non potrà più essere utilizzata. Lo ha stabilito il giudice Paolo Andrea Vassallo della seconda sezione civile del tribunale di Napoli, che ha dato ragione agli eredi del fuoriclasse scomparso nella causa intentata contro Stefano Ceci per lo sfruttamento dell’immagine di Maradona.

Il Napoli aveva acquisito da Ceci i diritti d’immagine di Diego. I cinque figli di Maradona hanno ottenuto l’inibizione alla diffusione e all’utilizzazione dell’immagine in qualsiasi forma essa sia. Quindi anche di maglietta del Napoli.

Il contratto tra Ceci e il Napoli è stato definito “lesivo delle aspettative patrimoniali” degli eredi.

Furono messe in commercio seimila magliette con l’immagine di Maradona per un ricavo lordo di 900mila euro. Di cui il 50% sarebbe dovuto andare agli eredi che però non hanno ottenuto nulla. Nei confronti di Ceci è stato autorizzato un sequestro conservativo cautelativamente fissato in 150mila euro.