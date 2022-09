Il Sassuolo fa la conta degli infortunati: per Berardi “solo” un problema muscolare, Defrel si opera

Per l’ala della Nazionale si temeva di peggio dopo lo stop col Milan: ha una lesione muscolare del bicipite femorale, torna dopo la sosta. Il francese 3 mesi out

Non è certo un periodo fortunato per il Sassuolo di Dionisi. L’infermeria è piena. Certo, se si ripensa alle lacrime di Berardi dopo l’infortunio accusato dopo un contrasto con Theo Hernandez, si può perfino dire che i neroverdi possono tirare un sospiro di sollievo: per il numero 10 si temeva un infortunio ben peggiore della lesione muscolare del bicipite femorale sinistro, confermata dagli esami, che terrà l’attaccante calabrese lontano dai campi solo per qualche altra settimana. Potrebbe tornare subito dopo la sosta, saltare solo altre due partite.

Le notizie peggiori invece arrivano da Gregoire Defrel. Il francese ha una frattura della base del V° metatarso del piede destro. Verrà operato, non tornerà prima del 2023.

Dal mercato è arrivato Laurienté.